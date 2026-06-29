



Пометка срочно! Пропала 76-летняя женщина, отправившаяся за грибами в лес под Фролово. С этой заявки началась работа волгоградских поисковиков. Прочесав буквально каждый куст, волонтеры нашли бабушку в 30 километрах от того места, где она зашла в массив. Подробности истории со счастливым концом – в материале ИА «Высота 102».

– Когда пожилая женщина перестала выходить на связь, ее родные забили тревогу. После объявления поисков из Волгограда выехала группа из 20 добровольцев. Всю ночь волонтеры работали по хорошо отработанной схеме: закрывали выданные квадраты для поиска, проверяя все возможные ловушки и завалы, в которых гипотетически мог оказаться человек, – рассказали представители отряда «ЛизаАлерт.Волгоград». – Ребята проверили каждый куст, но, к сожалению, лес молчал.





На второй день поиска команда поисковиков пополнилась еще шестью волгоградцами. Активно прочесывая лес, они отправили часть коллег на проверку берега Дона.

– Координатор и старший на месте предполагали, что, скорее всего, не вернувшаяся домой женщина была дезориентирована, и именно из этого соображения выстраивали возможные направления движения. Волонтеры также отрабатывали любую поступающую от местных жителей информацию, – добавляют в поисковом отряде. – В итоге волонтеры наконец услышали заветное «Найден. Жив». Бабушка, которую нашли в дюнах примерно в 30 километров от места захода в лес, шла по тому самому направлению, которое определяли как приоритетное.





Историй, после которых вера в людей становится лишь крепче, в копилке волгоградского подразделения отряда «ЛизаАлерт» немало. Так, на прошлой неделе добровольцы сообщали о поисках пенсионерки, которая заблудилась по дороге домой и, оказавшись в лесу, без сил упала на землю. К счастью, женщине вовремя оказали помощь и после недолгого визита в больницу вернули домой.

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт Волгоград»