Главное

Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд» АО «Волгоградоблэлектро» представило более 130 карьерных возможностей на Всероссийской ярмарке вакансий Мастерство вне конкуренции: сотрудники ВТЗ подтвердили класс на чемпионате профессионалов «Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля

Актуально

Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробности

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

Федеральные новости

Федеральные новости
 Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимов
В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных скоростных режимов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические...
Федеральные новости
 Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов
Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в который планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. – Мы также актуализируем...
Общество

Прошла 30 километров: пропавшую грибницу из Волгоградской области нашли в дюнах

Общество 29.06.2026 17:26
0
29.06.2026 17:26


Пометка срочно! Пропала 76-летняя женщина, отправившаяся за грибами в лес под Фролово. С этой заявки началась работа волгоградских поисковиков. Прочесав буквально каждый куст, волонтеры нашли бабушку в 30 километрах от того места, где она зашла в массив. Подробности истории со счастливым концом – в материале ИА «Высота 102».

Когда пожилая женщина перестала выходить на связь, ее родные забили тревогу. После объявления поисков из Волгограда выехала группа из 20 добровольцев. Всю ночь волонтеры работали по хорошо отработанной схеме: закрывали выданные квадраты для поиска, проверяя все возможные ловушки и завалы, в которых гипотетически мог оказаться человек, – рассказали представители отряда «ЛизаАлерт.Волгоград». – Ребята проверили каждый куст, но, к сожалению, лес молчал.


На второй день поиска команда поисковиков пополнилась еще шестью волгоградцами. Активно прочесывая лес, они отправили часть коллег на проверку берега Дона.

Координатор и старший на месте предполагали, что, скорее всего, не вернувшаяся домой женщина была дезориентирована, и именно из этого соображения выстраивали возможные направления движения. Волонтеры также отрабатывали любую поступающую от местных жителей информацию, – добавляют в поисковом отряде. – В итоге волонтеры наконец услышали заветное «Найден. Жив». Бабушка, которую нашли в дюнах примерно в 30 километров от места захода в лес, шла по тому самому направлению, которое определяли как приоритетное.


Историй, после которых вера в людей становится лишь крепче, в копилке волгоградского подразделения отряда «ЛизаАлерт» немало. Так, на прошлой неделе добровольцы сообщали о поисках пенсионерки, которая заблудилась по дороге домой и, оказавшись в лесу, без сил упала на землю. К счастью, женщине вовремя оказали помощь и после недолгого визита в больницу вернули домой.

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт Волгоград»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.06.2026 18:59
Общество 29.06.2026 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 18:36
Общество 29.06.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 18:08
Общество 29.06.2026 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 17:40
Общество 29.06.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 17:26
Общество 29.06.2026 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 16:45
Общество 29.06.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 16:29
Общество 29.06.2026 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 16:17
Общество 29.06.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 15:54
Общество 29.06.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 15:26
Общество 29.06.2026 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 14:10
Общество 29.06.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 13:34
Общество 29.06.2026 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 13:03
Общество 29.06.2026 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 12:41
Общество 29.06.2026 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2026 11:11
Общество 29.06.2026 11:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:59
В Волгоградской области объявлен отбой ракетной опасностиСмотреть фотографии
18:36
Сигнал воздушной угрозы прозвучал в Волгограде из-за приближения ракет ВСУСмотреть фотографии
18:08
Новая угроза удара ВСУ ракетами объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:00
«Урожай» удержал преимущество в первом финальном матче Кубка Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
В Михайловке после ракетного удара ВСУ по Волгограду напомнили об укрытияхСмотреть фотографии
17:26
Прошла 30 километров: пропавшую грибницу из Волгоградской области нашли в дюнахСмотреть фотографии
16:48
Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд»Смотреть фотографии
16:45
Шестерых пострадавших при ракетном ударе заводчан выписали из больницыСмотреть фотографии
16:29
Перевод бизнеса из Волгограда в Саратов не спас подшипниковый завод от 80-миллионных налоговСмотреть фотографии
16:17
Компания с беременной волгоградкой застряла на необитаемом островеСмотреть фотографии
15:54
Волгоградские студенты вступили в войска БпС после тренировки на полигонеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
Новый VOYAH ФРИ / FREE СПОРТ+: премиум-харизма и мощь, доступные каждомуСмотреть фотографии
15:26
В поселке Южный Волгограда закопают в землю 380 млн рублейСмотреть фотографии
14:57
Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимовСмотреть фотографии
14:45
Родных погибшего на СВО волгоградца хотели «обуть» на 15 млн сестры-аферисткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Ректоры четырех волгоградских вузов получают до полумиллиона рублейСмотреть фотографии
13:34
«Пробежала по мне, как по дереву»: волгоградка попала в больницу после неожиданной встречи с белкойСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом пьяного лихача осудили за взятку инспектору ГАИСмотреть фотографии
12:41
Пляж с платными шезлонгами готовится к открытию на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Времени – до полуночи: у волгоградских бизнесменов настал последний день уплаты налоговСмотреть фотографии
11:14
Пьяный водитель за рулем иномарки угробил своего пассажира: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Под Волгоградом скончался 99-летний ветеран Георгий ЕрыгинСмотреть фотографии
10:37
«Зал взорвался овациями»: выпускница волгоградского лицея №3 стала первой в истории региона 400-балльницейСмотреть фотографии
10:23
Деньги в кассе были: уголовное дело за невыплату зарплаты возбудили на руководителя компанииСмотреть фотографии
10:21
В посёлке под Волгоградом мужчина сгорел заживо в собственном домеСмотреть фотографии
09:37
Под Волгоградом разыскивают пропавшего бесследно пенсионераСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области выставили на торги двухэтажные развалиныСмотреть фотографии
08:48
Волгоградская Дубовка обогнала южные курорты по цене размещения в отелеСмотреть фотографии
08:14
Волгоградские гимнастки взяли пять золотых медалей в БесланеСмотреть фотографии
07:55
Минобороны за ночь перехватило над регионами 209 БПЛАСмотреть фотографии
 