Врачи быстро поставили на ноги волгоградца после травмы позвоночника

В Волгограде специалисты нейрохирургического центра областной клинической больницы №1 устранили последствия тяжелой травмы позвоночника пациенту, который страдал от жутких болей в спине. Мужчине диагностировали остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, осложнённый стенозом позвоночного канала.

Как рассказали в облздраве, пациент после неудачного падения на копчик прошел санаторно-курортную реабилитацию, но болевой синдром не проходил и прогрессировал. Тогда было решено провести операцию декомпрессии. Это малоинвазивная техника позволяет освободить спинномозговой канал и корешок нерва от сдавливающих тканей через небольшой разрез. С помощью специальных тубулярных ретракторов специалисты бережно раздвигают мышцы, не травмируя их.

Мужчина уже на следующий день после операции почувствовал значительное улучшение состояния. Пациента выписали домой, но он продолжает восстановление под наблюдением специалистов. Он самостоятельно передвигается, не испытывает болевых ощущений и постепенно возвращается к привычному образу жизни.





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