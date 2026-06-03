Главное

«Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военным Отпуск без забот: АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» призывает заранее проверить долги за ЖКУ Двор без тревог: как фонд «Духовное возрождение» подарил праздник детям Под Волгоградом расширили экспериментальную карбоновую ферму Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

Актуально

Сборная России готовится дать бой команде Буркина‑Фасо

Прошел шесть войн, освобождал Сталинград и вошел в Берлин: удивительная судьба генерала Батова

Суды без лишнего шума отобрали у семьи экс-депутата Чувальского недвижимость на сотни миллионов рублей

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны ответило Путину: «Работаем»
В Минобороны РФ коротко ответили на фразу Президента РФ, которую он сказал на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. «Работаем» - такое сообщение опубликовало...
Федеральные новости
 Песков в студии VK Видео: Президент будет говорить, куда нам идти в плане развития
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков побывал в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума – 2026 (ПМЭФ). Как сообщает ИА «Высота 102», официальный представитель Кремля подвел итоги первого...
Общество

На пляж еще рано: в первые недели лета погода прокатит волгоградцев на сумасшедших «горках»

Общество 03.06.2026 13:36
0
03.06.2026 13:36


На третий  день июня волгоградцы в шутку заговорили о том, что «лето в этом году выдалось прохладным». За внешней иронией стоит, конечно же, желание ощутить не календарную, а реальную смену сезонов. Какая погода ждет горожан в ближайшие две недели и стоит ли убирать в шкафы теплые вещи, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у синоптиков.

- По предварительным прогнозам Росгидромета, июнь в Волгоградской области будет вполне традиционным и уложится в среднемноголетние значения: напомню, что его месячная температура составляет в среднем 21,3 градус, а количество осадков – 40,6 миллиметров, - рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Начнем с хороших новостей. В ближайшее время в Волгоградской области проводят наделавший лишнего шума циклон – на смену ему придет теплая погода до +25 градусов.

- Несмотря на постепенное потепление, сегодняшняя ночь будет еще прохладной. В регионе температура составит +7 - +12, а при прояснении в северных районах опустится всего до +3, - отмечает метеоролог. – В четверг и пятницу горожане смогут погреться под июньским солнцем: столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов тепла в Волгограде и до 22-27 градусов – в области.

А вот в субботу долгожданное июньское солнце вновь затянут тучи. Из-за надвигающегося циклона Волгоградскую область накроет волной дождей и похолоданием до 20 градусов. Осадки, правда уже не такие обильные, задержатся в регионе на несколько дней. Воздух при этом будет согреваться до +24 - +26.

- До середины июня в городе и области будет наблюдаться неустойчивая погода – на смену теплым и солнечным дням придут дождливые и более холодные, - комментирует Наталья Алатырцева. – В ночь на 12-е июня нас, по предварительным прогнозам, ждет выход очередного циклона, а, значит – дожди и небольшое понижение температуры. Изменение погоды волгоградцы заметят буквально в течения дня.

В субботу, 13 июня, дождавшиеся длинных выходных волгоградцы могут рассчитывать не более, чем на 24 градуса тепла. В северных районах области температура поднимется только до +18 - + 20.

- В праздничные выходные регион вновь будет во власти кратковременных дождей. Ожидается, что закончатся они только к воскресенью, 15 июня, - заключает синоптик. – Накануне новой рабочей недели в регионе потеплеет до +22 - +25 градусов.

Непогода пришла в Волгоградскую область еще в последние дни мая. Сильные дожди внесли коррективы в планы школьников, отмечавших свой Последний звонок, а в выходные отменили Троицкие гуляния в парке Волжского.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.06.2026 09:23
Общество 06.06.2026 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2026 08:50
Общество 06.06.2026 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2026 07:14
Общество 06.06.2026 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2026 06:17
Общество 06.06.2026 06:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2026 05:41
Общество 06.06.2026 05:41
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 20:02
Общество 05.06.2026 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 19:59
Общество 05.06.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 19:34
Общество 05.06.2026 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 18:24
Общество 05.06.2026 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 17:27
Общество 05.06.2026 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 16:58
Общество 05.06.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 16:21
Общество 05.06.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 16:09
Общество 05.06.2026 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 15:46
Общество 05.06.2026 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2026 15:27
Общество 05.06.2026 15:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:23
Вражеские дроны обогнули Волгоградскую область ночью 6 июняСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде 6 июня перекрыли часть центра из-за велосипедистовСмотреть фотографии
08:45
Минобороны ответило Путину: «Работаем»Смотреть фотографии
08:10
Карпин поблагодарил болельщиков за зажигательную поддержку на Волгоград АренеСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области назвали районы с повышенной смертностью от онкологииСмотреть фотографии
07:14
Жители аварийного общежития в Волжском получат 33 млн на новые квартирыСмотреть фотографии
06:44
Как на «Волгоград Арене» болели за сборную России: самые яркие фото и эмоцииСмотреть фотографии
06:17
В Волгоградской области отменили 4-часовую угрозу атак БПЛАСмотреть фотографии
05:41
Ночью 6 июня Волгоградская область подверглась угрозе атак БПЛАСмотреть фотографии
22:03
Сборная России со счетом 3:0 обыграла Буркина-Фасо в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:02
Мошкара напала на футболистов сборных России и Буркина-ФасоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:49
41058 болельщиков пришли на матч сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:54
Сборная России в Волгограде заколотила два гола Буркина-Фасо в первом таймеСмотреть фотографии
20:15
«Россия, вперед!»: на Волгоград Арене стартовал товарищеский матч сборных РФ и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
20:02
Группа «Корни» разогрела болельщиков сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
Услышать «Голос Героя»: ветеранов СВО учат основам ораторского искусстваСмотреть фотографии
19:43
Объявлен основной состав сборной России на матче с Буркина-ФасоСмотреть фотографии
19:34
Легенды футбола раздали автографы перед матчем России и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
19:08
«Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военнымСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Тысячи зрителей стекаются к «Волгоград Арене» на матч Россия – Буркина-ФасоСмотреть фотографии
18:02
Банк России внес в «черный список» нелегальную скупку из Калача-на-ДонуСмотреть фотографии
17:48
Владимир Путин отметил Волгоградскую область за улучшение инвестклиматаСмотреть фотографии
17:27
Во благо родного края: в Волгограде отметили День эколога и 10-летний юбилей ЭкосоветаСмотреть фотографии
16:58
Под Волгоградом из-за ДТП пробка сковала трассу через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Под Волгоградом рецидивисту дали 6 лет колонии за бросок с ножом на полицейскогоСмотреть фотографии
16:21
Волгоградская область на ПМЭФ сверила часы с бизнесом и федеральным центромСмотреть фотографии
16:21
РЖД и Билайн будут совместно внедрять сервисы технологии квантовых коммуникацийСмотреть фотографии
16:09
МЧС экстренно предупредило волгоградцев о надвигающемся штормеСмотреть фотографии
15:46
В фото никому не отказали: игроки сборной России прогулялись по центру ВолгоградаСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде 6 июня центр города частично закроют для автомобилей из-за велогонкиСмотреть фотографии
 