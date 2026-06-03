



На третий день июня волгоградцы в шутку заговорили о том, что «лето в этом году выдалось прохладным». За внешней иронией стоит, конечно же, желание ощутить не календарную, а реальную смену сезонов. Какая погода ждет горожан в ближайшие две недели и стоит ли убирать в шкафы теплые вещи, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у синоптиков.

- По предварительным прогнозам Росгидромета, июнь в Волгоградской области будет вполне традиционным и уложится в среднемноголетние значения: напомню, что его месячная температура составляет в среднем 21,3 градус, а количество осадков – 40,6 миллиметров, - рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Начнем с хороших новостей. В ближайшее время в Волгоградской области проводят наделавший лишнего шума циклон – на смену ему придет теплая погода до +25 градусов.

- Несмотря на постепенное потепление, сегодняшняя ночь будет еще прохладной. В регионе температура составит +7 - +12, а при прояснении в северных районах опустится всего до +3, - отмечает метеоролог. – В четверг и пятницу горожане смогут погреться под июньским солнцем: столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов тепла в Волгограде и до 22-27 градусов – в области.

А вот в субботу долгожданное июньское солнце вновь затянут тучи. Из-за надвигающегося циклона Волгоградскую область накроет волной дождей и похолоданием до 20 градусов. Осадки, правда уже не такие обильные, задержатся в регионе на несколько дней. Воздух при этом будет согреваться до +24 - +26.

- До середины июня в городе и области будет наблюдаться неустойчивая погода – на смену теплым и солнечным дням придут дождливые и более холодные, - комментирует Наталья Алатырцева. – В ночь на 12-е июня нас, по предварительным прогнозам, ждет выход очередного циклона, а, значит – дожди и небольшое понижение температуры. Изменение погоды волгоградцы заметят буквально в течения дня.

В субботу, 13 июня, дождавшиеся длинных выходных волгоградцы могут рассчитывать не более, чем на 24 градуса тепла. В северных районах области температура поднимется только до +18 - + 20.

- В праздничные выходные регион вновь будет во власти кратковременных дождей. Ожидается, что закончатся они только к воскресенью, 15 июня, - заключает синоптик. – Накануне новой рабочей недели в регионе потеплеет до +22 - +25 градусов.

Непогода пришла в Волгоградскую область еще в последние дни мая. Сильные дожди внесли коррективы в планы школьников, отмечавших свой Последний звонок, а в выходные отменили Троицкие гуляния в парке Волжского.

Фото Павла Мирошкина