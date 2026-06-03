«Концессии водоснабжения» опровергли информацию о крупной аварии на сетях в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в компании, перед началом проведения работ управляющие организации были осведомлены о сроках приостановки подачи ресурса.

В СМИ ранее сообщалась недостоверная информация о якобы крупномасштабной аварии, оставившей без воды сразу 2 района областного центра и поселок Городище. Однако специалисты ресурсоснабжающей организации начали работы лишь в ночь на 3 июня. Плановые работы проводятся на участке сети ХВС по улицам Космонавтов и К. Симонова.

В связи с этим временно приостановлена подача ресурса в ряд домов по улицам К. Симонова, Космонавтов и 8-й Воздушной Армии. В настоящий момент бригады устраняют течи, обнаруженные в проходных каналах. Работы завершатся уже сегодня.

Актуальную информацию о ходе работ волгоградцы могут получить в Едином диспетчерском центре по вопросам ЖКХ по телефону: 8 (8442) 333-134.

В компании также отметили, что водоснабжение Тракторозаводского района Волгограда и рабочего поселка Городище осуществляется в штатном режиме.