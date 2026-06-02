Долги по кредитам спишут волгоградцам, ушедшим с 1 мая на СВО

Жителям Волгоградской области, ушедшим с 1 мая 2026 года в зону специальной военной операции, спишут долги по кредитам. Соответствующий закон для всех жителей России, как пояснили в ГУ ФССП России по региону, подписал президент Владимир Путин. Такая льгота распространяется и на супругов военнослужащих.

Эта мера поддержки действует, если судебное решение о взыскании долга по кредиту вступило в силу до 1 мая текущего года. Также если до этой даты был выдан исполнительный документ или возбуждено исполнительное производство. Долги спишут, если они не превышают 10 миллионов рублей. Для этого нужно обратиться в любой рабочий день в ГУ ФССП России по региону или к дежурному приставу на пунктах отбора на военную службу.

Напомним, что ранее на основании действующего законодательства списывались долги участникам СВО, которые заключили контракт с 1 декабря 2024 года.

Всего с начала СВО приставами Волгоградской области было приостановлено и прекращено около 93 тысяч исполнительных производств в отношении участников спецоперации и их родственников. Из них приостановлено 81,3 тысячи исполнительных производств на сумму 6,2 млрд рублей. Исключения составляют обязательства по алиментам и возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Также прекращено 11,5 тысячи исполнительных производств на сумму 831,5 млн рублей о взыскании кредитов, в том числе ипотечных.

