Тарифы ЖКХ на 2027 год начали готовить для волгоградцев





В Волгоградской области начался анализ заявок ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на 2027 год. Как сообщили в региональном комитете тарифного регулирования, эта работа началась в мае и продлится до декабря 2026 года.

На 1 мая 2026 года 345 уже ресурсоснабжающих организаций представили тарифные заявки. Есть среди них и те, чьи тарифы регулируются – это «Концессии теплоснабжения», ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», АО «Каустик», филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго», АО «Волгоградоблэлектро» и другие. При разработке тарифов специалисты учитывают различные факторы и изучают затраты организации, бухгалтерскую отчетность, инвестиционные и ремонтные программы, договоры с потребителями и т.д.



В органе исполнительной власти подчеркнули, что кроме внутренних расчётов, на формирование тарифов влияют внешние факторы. В частности, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, а также изменения в федеральном законодательстве. Задача работы по формированию тарифов заключается в достижение компромисса между потребителем и ресурсоснабжающей организацией – чтобы жители получали ресурс бесперебойно, а поставщик мог развивать инфраструктуру и модернизировать сети.



