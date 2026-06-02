Соцфонд начал прием заявлений на семейную выплату от волгоградцев





Накануне, 1 июня, волгоградское отделение Соцфонда начало прием заявлений от жителей региона на ежегодную семейную выплату для родителей, которые воспитывают двух и более детей. В организации напомнили, что для назначения выплаты, которую еще называют налоговым кэшбеком, в 2026 году учитываются доходы семьи за 2025 год, с которых был уплачен НДФЛ. При расчете ее размера также принимаются во внимание доходы от трудовой деятельности, от предпринимательства, пенсии, пособия, компенсации, а также стипендии и алименты.

Будут учитываться и денежное довольствие военнослужащих, доходы от банковских вкладов, от продажи и сдачи в аренду имущества.



При этом доходы каждого члена семьи изучат до вычета налогов.



Подать заявление до 1 октября 2026 года можно одним из трех способов: через «Госуслуги», через МФЦ, лично в клиентских службах по месту жительства регионального отделения Социального фонда России.







