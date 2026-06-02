Налет БПЛА на Волгоградскую область отбили военные 2 июня





Силы ПВО отбили атаку БПАЛА на Волгоградскую область ночью 2 июня. По данным Минобороны, всего над регионами России было уничтожено 148 беспилотных аппаратов. Помимо волгоградского региона, БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, ночью 2 июня в регионе был введен режим беспилотной опасности, который действовал более 4 часов. Также на 4 часа Росавиация закрывала воздушную гавань города-героя.