



Жительницу Городищенского района Валентину Филиппову, вместе с супругом воспитывающую одиннадцать детей, назвали матерью-героиней. Указ о присвоении женщине такого звания подписал президент Владимир Путин.

- В семье Сергея и Валентины Филипповых – одиннадцать детей: пять сыновей и шесть дочерей, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Двое сыновей многодетной матери стали участниками СВО. А старшая дочь уже создала свою собственную семью, опираясь на пример родителей, идущих в одном направлении уже больше двадцати лет.

Главными «китами», на которых держится крепкая и дружная семья, сама Валентина Филиппова называет любовь, доверие, доброту и, конечно же, терпение.

- Мама – это моя профессия, мои дети – самое главное, их успех – это мой успех, - говорила на одном из мероприятий многодетная женщина. – В семье необходимо держаться друг за друга, и тогда все получится.

Жительницу села Карповка Городищенского района, посвятившую свою жизнь важной миссии, ранее награждали Почетным знаком Волгоградской области «Материнская слава». В 2019 году семье Филипповых вручили орден «Родительская слава». Сегодня же губернатор Андрей Бочаров позвонил Валентине Филипповой, поздравив ее с присвоением нового статуса.

Фото администрации Волгоградской области