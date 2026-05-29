В Волжском передали награды близким девятерых погибших бойцов СВО

29 мая в Волжском прошла церемония передачи наград родственникам участников специальной военной операции по защите Донбасса, погибших, выполняя боевые задания. Приказом президента Владимира Путина девять бойцов были удостоены Орденов Мужества, а также медалей «За отвагу» и Суворова.

Мероприятие провели замглавы города Юрий Жучков, а также вице-спикер местной думы Валентина Рода и представитель военкома Николай Флора.

Ордена Мужества были переданы родным рядовых Дмитрия Егорова, Сергея Мякинькова, Александра Сухова, Мурада Юношева, ефрейтора Андрея Менжурова, сержантов Алексея Иванова и Максима Калмыкова.

Медаль «За отвагу» вручили близким ефрейтора Юрия Кузнецова, а медаль Суворова — рядового Дмитрия Анненко.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

