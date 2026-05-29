Сегодня, 29 мая, подписан контракт с ООО «Новые энергетические проекты» из Волгограда, специалисты которой разработают проектную документацию для продления трамвайной ветки в Советском районе к ТРЦ «Акварель».

- Компании предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации и пройти госэкспертизу проекта, - рассказали в мэрии.

Напомним, проектировщик был выбран в ходе открытого электронного конкурса. Компания должна выполнить все определённые контрактом работы до 1 октября 2027 года. Стоимость контракта составила 69,5 миллиона рублей.

Новый участок трамвайной линии протяженностью около 4 км планируется проложить от существующего трамвайного кольца на ул. Электролесовской вдоль ул. Автомобилистов и проспекта Университетского с поворотом на ул. Степыкиной (вокруг ТРЦ «Акварель») и возвращением к кольцу вдоль ул. Максима Загорулько.

Ранее сообщалось, что эта же компания также разработает проект обновления системы энергоснабжения трамвайных маршрутов №3 и №4 в Волгограде.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!