В Ростове задержали очередного пособника украинских мошенников





В Ростове сотрудники полиции задержали 22-летнего уроженца Краснодара. Как передает Привет-Ростов, молодой человек оказывал техническую поддержку телефонным мошенникам, действовавшим по указанию украинских кураторов.

В конце апреля организаторы схемы арендовали для него квартиру. В ней он установил пять GSM-шлюзов, через которые перенаправлял голосовой трафик из-за рубежа. Чтобы злоумышленники могли беспрепятственно дозваниваться до жителей России, молодой человек систематически менял сим-карты.

За свою работу он ежедневно получал вознаграждение в 10 тысяч рублей. Во время обыска полицейские изъяли ноутбук, два маршрутизатора, сорок антенн, шесть мобильных телефонов, а также более пятисот сим-карт разных операторов.

Теперь пособнику грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящим момент он находится под подпиской о невыезде.