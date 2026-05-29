Волгоградская область подтвердила статус химической столицы ЮФО





Волгоградская область стала лидером по производству химических веществ и продуктов среди регионов ЮФО. По данным Волгоградстата, в январе-марте 2026 года оборот организаций региона в этой сфере составил 36,1 млрд рублей. В преддверии Дня химика, который отмечается в последнее воскресенье мая, в ведомстве опубликовали и другие цифры, характеризующие темпы производства в этой отрасли промышленности.

Так, в Южном федеральном округе регион обеспечил 72,2% производства мыла, моющих, чистящих и полирующих средств на сумму 5,1 млрд рублей, 49,8% производства пластмасс в первичных формах в объеме 22,2 тыс. тонн, 11,6% производства лакокрасочных материалов и аналогичных покрытий, полиграфических красок и мастик в объеме 5,3 тыс. тонн.



В химической отрасли области в январе-феврале 2026 года трудилось 15,7 тыс. человек, что на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



