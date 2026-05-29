АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
СК установит причастных к смертоносному налёту ВСУ на Волгоград и Волжский

В Волгоградской области следователи начали сбор доказательств нового эпизода военных преступлений киевского режима против жителей Волгограда и Волжского. СК РФ обещает привлечь причастных к террористическому налёту ВСУ на мирные города к уголовной ответственности.

- Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ в отношении мирных жителей Волгоградской области, где в результате ударов дронами погиб мужчина, ещё два человека пострадали. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, — подчеркнули в Следкоме.

Помимо Волгоградской области следственные действия также пройдут в ДНР, Брянской и Белгородской областях, где также из-за террористического удара дронами погибли и получили увечья мирные жители.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 28 на 29 мая ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по городам России. В общей сложности дежурные расчёты ПВО перехватили 208 дронов. Одним из главных направлений налёта в этот раз стала Волгоградская область. По информации губернатора Андрея Бочарова, террористический удар затронул промышленные предприятия в Волгограде и Волжском. В результате погиб 60-летний рабочий одного из заводов в городе-спутнике, а также ещё два человека были ранены. Позже стало известно, что ещё одна сотрудница волжского предприятия от полученных травм скончалась в больнице.

12:16
В Волжском передали награды близким девятерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
11:47
Волгоградская область подтвердила статус химической столицы ЮФОСмотреть фотографии
11:39
СК установит причастных к смертоносному налёту ВСУ на Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
11:36
Волгоградская компания спроектирует новую трамвайную ветку к ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
11:04
В Волгограде бесправный водитель мотороллера угробил пассажираСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде произошел сбой в движении электричекСмотреть фотографии
10:52
В Ростове задержали очередного пособника украинских мошенниковСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом шесть человек пострадали в перевернувшемся ЛексусеСмотреть фотографии
10:37
В Волжском скончалась пострадавшая от БПЛА 55-летняя женщинаСмотреть фотографии
10:27
Власти Волжского заявили о ликвидации последствий ночной атаки ВСУСмотреть фотографии
10:08
Что произошло в ночь атаки БПЛА в Волгоградской области: собрали главноеСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцы рассказали, какая зарплата сделает их счастливымиСмотреть фотографии
09:39
Первые в городе: где в Волгограде пройти медосмотр – выбор журналистовСмотреть фотографии
09:22
Триумф волгоградских кикбоксеров на первенстве РоссииСмотреть фотографии
09:15
Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде обломками БПЛА выбило стекла в детсаду №357Смотреть фотографии
08:34
Штрафы за перекопанные без разрешения улицы ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:11
Бочаров: украинский БПЛА убил 60-летнего рабочего завода в ВолжскомСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде почти на 2% выросла плата за муниципальное жильеСмотреть фотографии
07:36
Военные отбили ночную атаку БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:08
Росводресурсы сократили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
06:43
Волгоградцам могут дать отсрочку от оплаты паркингаСмотреть фотографии
06:27
Рейс в Анталью из Волгограда отменен из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
06:14
Росавиация сняла 8-часовой запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
06:08
В Волгоградской области отменили опасность БПЛА после страшной ночиСмотреть фотографии
01:28
В Волгограде жителей дома на ул. Вершинина эвакуировали после атаки БПЛАСмотреть фотографии
00:54
Бочаров: в Волгограде пострадал жилой дом после атаки БПЛАСмотреть фотографии
23:02
В Волгограде приостановили работу аэропортаСмотреть фотографии
22:30
Волгоградцев предупредили об угрозе атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:25
Волгоградским депутатам прикроют лазейку по легализации доходов через детейСмотреть фотографии
 