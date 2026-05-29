



В Волгоградской области следователи начали сбор доказательств нового эпизода военных преступлений киевского режима против жителей Волгограда и Волжского. СК РФ обещает привлечь причастных к террористическому налёту ВСУ на мирные города к уголовной ответственности.

- Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ в отношении мирных жителей Волгоградской области, где в результате ударов дронами погиб мужчина, ещё два человека пострадали. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, — подчеркнули в Следкоме.

Помимо Волгоградской области следственные действия также пройдут в ДНР, Брянской и Белгородской областях, где также из-за террористического удара дронами погибли и получили увечья мирные жители.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 28 на 29 мая ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по городам России. В общей сложности дежурные расчёты ПВО перехватили 208 дронов. Одним из главных направлений налёта в этот раз стала Волгоградская область. По информации губернатора Андрея Бочарова, террористический удар затронул промышленные предприятия в Волгограде и Волжском. В результате погиб 60-летний рабочий одного из заводов в городе-спутнике, а также ещё два человека были ранены. Позже стало известно, что ещё одна сотрудница волжского предприятия от полученных травм скончалась в больнице.

