Жертвой догхантеров стал еще один бездомыш в центре Волгограда





Собака, обнаруженная жителями многоквартирного дома в Центральном районе Волгограда в тяжелом состоянии, умерла в ветклинике. Об этом ИА «Высота 102» сообщили читатели, со слов которых, животное пострадало от рук неизвестного.

Напомним, инцидент произошел днем 28 мая возле многоквартирного дома №16 по улице Глазкова. собака была найдена жителями дома в беспомощном состоянии. Волгоградцы полагают, что отраву животное употребило вместе с влажным кормом, который догхантер скинул возле одного из домов.

Горожане пытались спасти умирающую собаку. Однако сегодня стало известно, что организм животного не справился с интоксикацией.