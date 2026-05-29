



В Волгограде сотрудники регионального управления ФССП России, вооружившись автоматами, нагрянули в местные отели сети «Мартон», арестованные из-за коррупционных претензий прокуратуры к экс-председателю Совета судей РФ Виктору Момотову. Несмотря на то что в октябре 2025 года Останкинским районным судом Москвы заведения были обращены в доход государства, посторонние лица до последнего времени продолжали их эксплуатировать.

- Росимущество потребовало от ООО «Территориальное отельное управление» освободить незаконно занимаемые объекты. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд Волгоградской области и был удовлетворен. Судебные приставы применили меры принудительного исполнения решения суда по запрету эксплуатации помещений отелей и осуществлению коммерческой деятельности, - уточнили в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.





Кроме того, приставы предупредили коммерсантов, занимавших здания, об уголовной ответственности за игнорирование судебного решения.

В список волгоградских отелей, освобождённых от посторонних лиц и опечатанных, попали: «Мартон Победа» (Белоглинская ул., 40А), «Мартон Родина» (ул. Рокоссовского, 55), «Мартон Царицын» (ул. Царицынской Обороны, 34) и «Вилла Санчо» (Профсоюзная ул., 34А). Дополнительно в список включён земельный надел, расположенный на улице Царицынской Обороны.

Напомним, Останкинский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество Виктора Момотова, а также на два десятка аффилированных с ним лиц. В общей сложности правоохранители связывают с судьёй 100 объектов недвижимости стоимостью более 9 млрд рублей.

