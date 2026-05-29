Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Волгоград





В Волгограде открыта горячая линия для оперативного приема жалоб жителей и оказания правовой помощи после ночной атаки БПЛА на регион. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, звонки принимаются по номеру +79608921020.

Напомним, в результате налета украинских беспилотников погиб 60-летний рабочий предприятия в Волжском, 55-летняя сотрудница завода получила тяжелые ранения. Среди пострадавших – жилец дома №32 по улице Вершинина, где было повреждено остекление. Также повреждения зафиксированы на объектах топливно-энергетической инфраструктуры. По данным Минобороны, в небе над российскими регионами, в том числе в Волгоградской области, было сбито 208 БПЛА.



