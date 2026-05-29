Бочаров: в Волгограде пострадал жилой дом после атаки БПЛА





Губернатор Волгоградской области прокомментировал ситуацию в регионе, который в ночь на 29 мая подвергся атакам украинских БПЛА.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом по ул Вершинина 32. По предварительным данным повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано, - заявил Андрей Бочаров.

Напомним, в Волгограде после объявления беспилотной опасности ввели план «Ковёр».На паузу работу аэропорта сотрудники Росавиации поставили 28 мая в 22:50.