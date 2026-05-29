Бочаров: украинский БПЛА убил 60-летнего рабочего завода в Волжском

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочарров заявил о гибели человека в результате сегодняшней ночной атаки БПЛА на регион.
- По уточненной информации в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима к сожалению есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в доме по ул. Вершинина. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, - сообщил глава региона.
Также в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. На данный момент все очаги возгораний ликвидированы.
Губернатор дал поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, прежде всего жилого фонда, а также ликвидации последствий.
Ранее, напомним, глава региона сообщал, что в результате отражения атаки БПЛА повреждения остекления получила многоэтажка в Волгограде. По данным Минобороны, ночью 29 мая над регионами России, в том числе в Волгоградской области, силы ПВО сбили 208 вражеских беспилотников.