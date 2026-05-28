



Молодежь Волгоградской области продолжает активно использовать Пушкинские карты для посещения культурных мероприятий.

С начала 2026 года ВТБ оформил в Волгоградской области более 116 тысяч Пушкинских карт. Самая активная аудитория – 17-летние ребята: они оформили 19 тысяч карт.

За 2026 год объем расходов держателей Пушкинских карт, оформленных в ВТБ, на кино составил свыше 37 млн рублей. Общая сумма всех трат по картам (включая театры, музеи, концерты и выставки) приблизилась к 100 млн рублей.

«Молодежь Волгоградской области все чаще выбирает Пушкинскую карту для культурного досуга. Всего мы выдали в 2026 году более 116 тысяч карт. Особенно радует активность 17-летних ребят в регионе. Это говорит о высоком интересе старшеклассников к программе. Отмечу, что Пушкинская карта помогает молодежи бесплатно посещать лучшие культурные площадки области», – прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

«Пушкинская карта» – государственная программа для молодых людей от 14 до 22-х лет. Ежегодно на карту зачисляется 5 000 рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, концертные залы, кинотеатры (не более 2000 рублей в год), а также на выставка и фестивали. Карту можно оформить бесплатно в виртуальном или пластиковом виде. Оператор программы с 2026 года – банк ВТБ.