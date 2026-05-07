В Волгограде 40 лучших молодых учителей получат по 100 тыс. рублей

Денежные премии в размере 100 тысяч рублей получат в Волгограде победители конкурсного отбора молодых учителей, реализующих основные общеобразовательные программы. Приказ о проведении такого конкурса в регионе с 1 по 15 июня текущего года опубликовало облкомобразования.

Премии за высокое педагогические мастерство получат 40 учителей в возрасте до 35 лет. Участие в конкурсном отборе могут принять молодые педагоги, которые работают в образовательных организациях Волгоградской области и имеют стаж не менее 2 лет 8 месяцев.

- Денежное поощрение выплачивается лучшим молодым учителям образовательных организаций за высокие достижения в педагогической деятельности, получившим общественное признание, - поясняется в документе.

Победители конкурсных отборов 2021 – 2025 годов повторно участвовать в конкурсе не могут.





