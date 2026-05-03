Волгоградским предприятиям придётся ускориться для ввоза мигрантов





Минтруд разработал приказ, который корректирует полномочия регионов по выдаче предприятиям разрешений на привлечение мигрантов из стран, с которыми у России установлен визовый режим. Как сообщает «Парламентская газета», местные власти теперь смогут оперативнее перераспределять квоты между организациями.

Сейчас у коммерсантов после получения всех разрешений есть полгода для того, чтобы оформить на иностранных работников документы в МВД. Однако зачастую, «застолбив» за собой трудовой резерв, компании в реальности не спешат завозить мигрантов. В результате предприятия, которые действительно нуждаются в помощи иностранцев, уже не могут получить разрешения.

Отметим, в случае вступления в силу новых правил у региональных властей появится право перераспределять разрешения на ввоз иностранцев по рабочим визам через три месяца после выдачи квоты. По данным Минтруда, это позволит эффективнее использовать иностранных работников, исходя из реальных потребностей местных предприятий и оперативной обстановки на местном рынке труда.

