



8 апреля в Волгограде ещё один именитый единоросс подал заявление на участие в праймериз . За место в партийном списке кандидатов «Единой России» на пост в Госдуму решил побороться экс-мэр Волгограда Виталий Лихачев. Политик ранее уже избирался в нижнюю палату и планирует продлить мандат на ещё один срок.

Напомним, накануне о намерении потягаться с претендентами на пост в федеральном органе законодательной власти решил ещё один действующий депутат ГД Евгений Москвичев. Соответствующее заявление он уже подал в региональное отделение партии.

Отметим, приём обращений от участников предварительного отбора будет проходить до 30 апреля. Голосование состоится с 25 по 31 мая в электронном виде на сайте «ЕР». Отдать свой голос смогут волгоградцы, прошедшие авторизацию через «Госуслуги».

Фото из архива ИА «Высота 102»