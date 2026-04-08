Рейсы в Батуми из Волгограда возобновятся в июне





С 13 июня аэропорт Волгограда возобновит отправку рейсов в Батуми. Об этом сообщили в воздушной гавани. Авиакомпания Red Wings уже открыла продажи билетов на рейсы Волгоград – Батуми.

– Батуми остается популярным направлением среди российских путешественников. Город известен историческими достопримечательностями, в том числе Батумской крепостью, православными храмами XIX века и старым кварталом Чорохи. Курорт также славится местной кухней и фестивалями, – сообщили в аэропорту Волгограда.

Вылеты будут выполняться еженедельно по субботам в 11:40. Время полета составит 2 часа 35 минут.

Отметим, что одновременно о возобновлении сообщения с Батуми объявили и в аэропорту «Гарагрин» в Саратове. Как передает ИА «СарИнформ», из соседствующего с Волгоградской областью региона пассажиры смогут вылетать в Грузию по средам, начиная с 10 июня.