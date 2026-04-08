



11-летний школьник из Волгограда Тимофей Арнаутов примет участие в шестом сезоне интеллектуального шоу «Умнее всех». В телевикторине с ведущей Тиной Канделаки школьники из разных уголков России борются за звание самого умного и денежный приз.

Дети благодаря своим умственным способностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

Волгоградец уже становился участником третьего и четвертого сезонов популярного телешоу. В пятом сезоне Тимофею все-таки удалось стать победителем.

Удастся ли ему выиграть денежный приз, можно увидеть уже 9 апреля на одном из федеральных телеканалов.

