Оценки за поведение введут в волгоградских школах в 2027 году





В российских школах в 2027 году будет внедрена единая модель оценки поведения школьников. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, в 10 школах каждого региона, в том числе Волгоградской области, пройдет апробация данной модели.

– Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в 10 школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России, – говорится в сообщении министерства.

Оценка за поведение в школах будет трехбалльной. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.