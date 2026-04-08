Мобильные офисы ФНС примут жителей Иловли, Кумылженской и Волгограда





В Волгоградской области в конце апреля жители Иловли, станицы Кумылженской и Волгограда смогут обратиться за консультациями в мобильные офисы приема налогоплательщиков. Сотрудники налоговых органов будут работать с волгоградцами на базе МФЦ с 22 по 24 апреля.

График работы мобильных офисов:

Станица Кумылженская – 22 апреля с 09-00 до 12-00 – ГКУ ВО «МФЦ» (ул. Блинова, 1).

Рабочий поселок Иловля – 23 апреля с 10-00 до 12-00 – ГКУ ВО «МФЦ» (ул. Кирова, 48А).

Волгоград:

23 апреля – с 14-30 до 17-30 – МФЦ Дзержинского района (проспект им. Жукова, 125),

23 апреля – с 14-00 до 17-00 – МФЦ Ворошиловского района (ул. им. милиционера Буханцева, 20),

24 апреля – с 14-30 до 16-30 – МФЦ Тракторозаводского района (проспект им. В.И. Ленина, 211).

– Граждане могут получить в мобильных офисах ответы на вопросы по налогообложению, в том числе по декларированию доходов, полученных в 2025 году, об уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета. Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», – уточняют в УФНС России по Волгоградской области.