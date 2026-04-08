



Клетский районный суд восстановил право участника СВО на единовременную выплату в связи с ранением, полученным при исполнении обязанностей военной службы. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина принимал участие в специальной военной операции в статусе бойца ЧВК «Вагнер» с октября 2022 года. В декабре этого же года был ранен, после чего ему присвоили 2-ю группу инвалидности. Однако в выплатах в связи с ранением ему было отказано, в связи с чем мужчина обратился в суд.

Суд подтвердил факт участия жителя региона в СВО в составе ЧВК, а также то обстоятельство, что он получил увечье при защите интересов РФ.



Кроме того, было отмечено, что мужчина награждён медалью «За отвагу» и является ветераном боевых действий, что даёт ему право на все меры государственной социальной поддержки, включая выплату в связи с ранением в размере 3 миллионов рублей.



Решение суда в законную силу не вступило.



