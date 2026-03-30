В Волгоградской области дали старт сезону грандиозной уборки





В Волгоградской области начинается сезон массовых субботников. Привести в порядок все парки, скверы, улицы и жилые дворы губернатор Андрей Бочаров поручил до 1 мая.

На совещании с заместителями глава региона попросил составить график коллективных уборок, а также выделить всем участникам грабли, лопаты, метлы и другой необходимый инвентарь. Без лишней соринки Первомай должны встретить как общественные пространства, так и памятные места, воинские захоронения, а также кладбища, прилегающая к ним территория и подъездные пути.

Весенняя уборка города, подчеркивают в администрации региона, коснется и закрепленных за предприятиями территорий. После наведения сезонного лоска чиновникам дадут ход проектам комплексного благоустройства.

- По традиции завершить основные работы по приведению территорий в порядок планируется до 1 мая – Дня Весны и Труда. Также на территории муниципальных образований Волгоградской области поэтапно разворачиваются работы по комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий в целом – в течение 2026 года в регионе планируется реализовать более 200 проектов, - заявил Андрей Бочаров.

