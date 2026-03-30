«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
«Промокли до нитки и потеряли последние силы»: стали известны подробности спасения двух перевернувшихся в Волжском сапбордистов

Общество 30.03.2026 13:57
История начинающих сапбордистов, решивших открыть сезон катанием по Ахтубе, могла закончиться куда более печально. Упав в воду, с трудом выбравшись на берег, продрогнув в мокрой тяжелой одежде, больше они уже не рисковали зайти в воду. На их удачу в этот момент мимо них проходил катер ГКУ «Службы спасения». Подробнее о развернувшейся спасательной операции – в материале ИА «Высота 102».

- В эти выходные мы вместе с коллегой Андреем Грицаевым возвращались с Крестного хода. Проходя мимо лодочной станции «Нептун», заметили парня и девушку, которые стояли на берегу и махали нам руками, - вспоминает спасатель Волжского поисково-спасательного отряда ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Никита Гайнцев. – Подъехали к ним и выяснили, что за 10 минут до нашей встречи они, катаясь без спасательных жилетов, перевернулись на сапах. Благо, что до берега было не так далеко, и они смогли самостоятельно выплыть из ледяной воды.

Рассказывая о своем неудавшемся отдыхе, волгоградцы признались, что после ЧП на воде они не просто побоялись возвращаться на сап. Приложив немало усилий для возвращения к берегу, молодые люди окончательно выбились из сил.

- Ребята утопили весло, промокли, продрогли и потеряли все силы, поэтому попросили нас перевезти их на другой берег, где была припаркована их машина, - продолжает спасатель. – Для начала мы их, конечно, согрели, а после довезли до другого берега, попутно прочитав лекцию о правилах безопасного отдыха на воде. Впрочем, после всего случившегося, они и сами вряд ли выйдут на прогулку без спасжилетов. К тому же, даже в такую теплую погоду открывать сезон катаний и, тем более, купания пока еще слишком рано. Несмотря на то, что температура воздуха поднимается выше +15, вода прогрелась пока лишь до +1!

Фото Павла Мирошкина 

Общество 30.03.2026 14:56
