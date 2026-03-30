В Волгограде объяснили белой горячкой видео с потасовкой подростков





В Волгограде правоохранители завершили проверку начатую после публикации в сети видеозаписи с потасовкой подростков у Пушкинского сквера. По данным правоохранителей, на самом деле информация очевидцев об избиении 18-летнего парня оказалась неверной. Знакомые и прохожие пытались лишь утихомирить юношу, у которого случился приступ белой горячки, а инциденту предшествовала кража из находящегося поблизости магазина алкогольной продукции.

- Погуляв по городу, юноша встретился со знакомой и употребил незаконно добытое спиртное. От количества выпитого у него наступило окончательное изменение сознания, он начал кричать, падать на тротуар, пытаться снять с себя одежду. Его спутница и несколько проходивших мимо молодых людей попытались успокоить буяна, однако это не помогло, и волгоградец продолжил вести себя неадекватно, убежав от собравшихся вокруг него, - сообщили силовики.

Отметим, в результате утихомирить подростка удалось лишь наряду полиции, который как раз получил на грабителя ориентировку. В настоящее время волгоградец задержан.