Волгоградцы мечтают о пенсии в размере 52100 рублей





Россияне в разных регионах считают достойной пенсию в размере 53500 рублей в месяц, а вот предпочтения волгоградцев оказались чуть скромнее – 52 100 рублей.

Как уточняют аналитики SuperJob, чем старше россияне, тем выше сумма приемлемой для них пенсии. Молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 50800 рублей, в то время как средние запросы россиян старше 45 лет — 56200 рублей.

Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше и их ожидания относительно достойной пенсии. Так, людям с доходом до 100 тысяч рублей в месяц достаточно в среднем 50800, а тем, кто получает от 150 тысяч, – 58500 рублей.

Самые высокие запросы по размеру пенсий у москвичей и петербуржцев – 57900 и 57600 рублей соответственно. Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск с суммой в 55400 рублей. На четвертом и пятом местах расположились Краснодар (54900 рублей) и Владивосток (54500 рублей).