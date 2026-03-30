



Волгоградские молодожены который год не теряют интереса к «красивым» датам для бракосочетания. По словам сотрудников ЗАГСа, молодые люди выстраиваются в очереди ради церемонии в «зеркальную» дату, либо в дни больших праздников.

- Я работаю в ЗАГСе уже 25 лет, и все это время «красивые» даты пользуются популярностью. День своего рождения мы не забудем никогда. А вот о дате росписи в ЗАГСе люди со временем забывают. Особенно это касается мужчин, которые должны прийти к супруге с цветами. Наверное, поэтому и выбирают такие дни в календаре, которые они потом вспомнят без особо труда, - улыбается начальник отдела ЗАГС Центрального района Инна Савельева.





В этом году несколько сотен пар хотят сказать друг другу заветное «да» в конце июня. Ради эффектной зеркальной даты – 26.06.2026 – горожане готовы смириться с некоторыми издержками – например, с начинающимся в это время сезоном мошки.

- Честно говоря, пар, которые хотят расписаться именно 26 июня настолько много, что мы уже не знаем, куда их поставить, какое время им выделить, - заключают в ЗАГСе. – К слову, кроме «зеркальных» дат волгоградцы часто просят назначить церемонию и в праздничные дни. Например, на Красную горку или в День Победы.

О магии чисел, за которой тянутся столько молодых пар, корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали на прошлой неделе. По информации комитета юстиции Волгоградской области, на 26 апреля в городе назначена 61 регистрация, 6 июня в Волгограде сыграют 296 свадеб, а 26 июня – 343. Всего же в 2026-м году подано почти 6,5 тысяч заявлений на заключение брака.

