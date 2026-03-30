



В Волгограде вслед за мостом по улице Базисной закрывают на ремонт еще один путепровод. На этот раз дорожные блоки выставят на оживленном участке в Красноармейском районе.

- Движение по мосту через железнодорожные пути у станции «Сарепта» в сторону Кировского района ограничивается со 2 апреля по 7 сентября, - сообщают в пресс-службе администрации Волгограда. – За это время подрядчик полностью снимет старое асфальтобетонное покрытие, а также демонтирует изношенные деформационные швы, систему водоотвода и все ограждения.

Избавив вторую часть Сарептского моста от отжившего свой срок покрытия, дорожники восстановят и защитят его несущие конструкции, а также капитально отремонтируют пролетное строение, восстановят защитный слой бетонных элементов и сделают новую гидроизоляцию. Финальным этапом работ станет установка новых ограждений.

- На время ремонта будет закрыта только одна сторона моста. На второй его половине будет организовано двустороннее движение. Объехать перекрытый участок волгоградцы смогут также по проспекту Героев Сталинграда, улицам Лазоревой, Судостроительной, Латвийской, Хабаровской, Кооперативной, Гражданской, Изобильной и по бульвару Энгельса.

Этой весной капитального ремонта дождался и путепровод по улице Базисной в Советском районе Волгограда. Популярный у автомобилистов мост закрыли до 1 сентября. Из-за введенных ограничений в утренний и вечерний часы-пик на Первой Продольной магистрали выстраиваются внушительные пробки.

Фото Павла Мирошкина