30 марта пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Финляндии Александра Стубба. Иностранный лидер ранее сообщил, что в России готовится всеобщая мобилизация, однако, по данным Кремля, соответствующий вопрос не обсуждается.

- Такой темы нет на повестке дня, - сообщил официальный предстовитель журналистам «РИА Новости».

Напомним, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подвёл итоги набора контрактников в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период войска пополнили свыше 400 тыс. профессиональных военных, а за несколько месяцев 2026 года контракты подписали ещё 80 тыс. человек. По мнению политика, в таких условиях никакой необходимости в дополнительной мобилизации россиян, находящихся в резерве, нет.

