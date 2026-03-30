Водолазы искали улики на дне реки под Волгоградом





В Дубовском районе Волгоградской области прошли поисковые работы на дне реки Лозное. Как сообщили в ГКУ «Служба спасения», водолазы вышли на поиски улик, необходимых правоохранителям, в рамках уголовного дела.

Известно, что уголовное дело возбуждено и расследуется Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. Напомним, как сообщало V102.RU, на днях в селе Лозное произошло жестокое убийство 51-летней женщины. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 15-летний школьник из цыганской семьи.

