Роспатент зарегистрировал новый бренд «Сталинградский тополь»





Сталинградский тополь стал новым региональным брендом Волгоградский области. Как сообщает ИА «Высота 102», Роспатент зарегистрировал новое географическое указание с аббревиатурой ГУ №409. – На площади Павших Борцов города-героя Волгограда стоит уникальный природно-исторический памятник – Сталинградский тополь, уцелевший во время Сталинградской битвы. Роспатент зарегистрировал в качестве регионального бренда Волгоградской области саженцы Сталинградского тополя – клоны дерева, пережившего Сталинградскую битву, – сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве.

Напомним, Сталинградский тополь уцелел после героической битвы на Волге во время Великой Отечественной войны. Несколько лет назад специалисты Волгоградского ботанического сада вырастили клоны исторического дерева.

«Потомки» Сталинградского тополя переданы уже в разные регионы Российской Федерации. Саженцы героического дерева прижились в Севастополе, Ставропольском крае, регионах Поволжья, в районах Волгоградской области, а также на склонах Северного Кавказа - всего в 52 субъектах РФ. Акция по высадке саженцев проходит с 2015 года. Ранее Волгоградская область зарегистрировала два бренда – «Сталинград» и «Ротор».

Справка. Размножение Сталинградского тополя методом биотехнологий занимает около 8–9 месяцев, а адаптация микроклонов и выращивание саженцев проходят с апреля по октябрь. К этому моменту саженцы дерева достигают 1 м в высоту. Метод микроклонального размножения применяют в случае, если обычное черенкование неэффективно – особенно для старых деревьев, стандартных сортов или редких видов. Преимущества технологии заключаются в высокой скорости размножения, круглогодичной работе, стандартизации и сохранности уникальных признаков взрослого дерева.

