 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Студент с позывным «Сириус» из Волжского на СВО обкатывает новейшие системы БПЛА

26.03.2026 13:41
Четверокурсник Волжского института ВИЭПП Волгоградской области с позывным «Сириус» в 2025 году подписал контракт с Минобороны РФ и поступил на службу в войска беспилотных систем. Молодой человек уже успел познакомиться с новейшими техническими средствами и даже протестировал оборудование. 

Волжанин самостоятельно принял решение вступить в ряды военнослужащих. Его отец – кадровый военный, с 2023 года он находится в зоне СВО, так что выбор сына родители поддержали. Молодой человек сразу прошел отбор благодаря увлечению киберспортом и компьютерными играми. 

– Мне всегда нравились виртуальные технологии, а управление дронами требует схожих навыков, так что опыт пригодился в Беспилотных войсках. Служба не мешает учебе, наоборот, дополняет, потому что ты получаешь ценные навыки в новой сфере, – объясняет житель Волгоградской области.

После отбора студент был направлен в учебный центр, где он в течение месяца проходил подготовку. После парень заключил контракт на 1 год. 

Напомним, что с марта 2026 года единовременные выплаты волгоградским контрактникам составляют от 3 млн рублей.  На службе ежемесячная выплата операторам БПЛА - около 260 тысяч рублей. Также есть поощрения за уничтоженную технику противника. В целом за год можно получить от 5,6 млн рублей. Военнослужащему предоставляются льготы и соцгарантии.

Сейчас молодой человек находится дома в отпуске. После службы парень планирует использовать на гражданке навыки, полученные в восках беспилотных систем. 

– Работа с БПЛА мне нравится, можно в этом развиваться, за этим будущее и в армии, и на гражданке. Со мной сейчас служат такие же молодые парни, как и я, мы хорошо ладим, понимаем друг друга. Работаем одной командой, осваиваем новую для себя профессию и помогаем защищать рубежи Родины, – говорит «Сириус». 


Сейчас в зоне СВО российские войска обкатывают новейшие беспилотные системы, причем, как в воздухе, так и на земле и в воде. В этом им помогают такие специалисты, как «Сириус». Однако остается необходимость в людях, знающих толк в дистанционном управлении системами, их обслуживании, ремонте, программировании. Необходим и личный состав, обеспечивающий работу.

В Волгоградской области набор в войска беспилотных систем продолжается. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы. 

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей. Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

Подробности и условия отбора можно узнать:

- в военном комиссариате Волжского (пр. Дружбы, 44);

- в  администрации Волжского (пр. Ленина, 21), тел: 8 (904) 406-77-89, 8 (905) 064-22-88, 8 (8443) 21-21-94.

26.03.2026 14:06
26.03.2026 13:41
