



Четверокурсник Волжского института ВИЭПП Волгоградской области с позывным «Сириус» в 2025 году подписал контракт с Минобороны РФ и поступил на службу в войска беспилотных систем. Молодой человек уже успел познакомиться с новейшими техническими средствами и даже протестировал оборудование.

Волжанин самостоятельно принял решение вступить в ряды военнослужащих. Его отец – кадровый военный, с 2023 года он находится в зоне СВО, так что выбор сына родители поддержали. Молодой человек сразу прошел отбор благодаря увлечению киберспортом и компьютерными играми.

– Мне всегда нравились виртуальные технологии, а управление дронами требует схожих навыков, так что опыт пригодился в Беспилотных войсках. Служба не мешает учебе, наоборот, дополняет, потому что ты получаешь ценные навыки в новой сфере, – объясняет житель Волгоградской области.

После отбора студент был направлен в учебный центр, где он в течение месяца проходил подготовку. После парень заключил контракт на 1 год.

Напомним, что с марта 2026 года единовременные выплаты волгоградским контрактникам составляют от 3 млн рублей. На службе ежемесячная выплата операторам БПЛА - около 260 тысяч рублей. Также есть поощрения за уничтоженную технику противника. В целом за год можно получить от 5,6 млн рублей. Военнослужащему предоставляются льготы и соцгарантии.

Сейчас молодой человек находится дома в отпуске. После службы парень планирует использовать на гражданке навыки, полученные в восках беспилотных систем.

– Работа с БПЛА мне нравится, можно в этом развиваться, за этим будущее и в армии, и на гражданке. Со мной сейчас служат такие же молодые парни, как и я, мы хорошо ладим, понимаем друг друга. Работаем одной командой, осваиваем новую для себя профессию и помогаем защищать рубежи Родины, – говорит «Сириус».





Сейчас в зоне СВО российские войска обкатывают новейшие беспилотные системы, причем, как в воздухе, так и на земле и в воде. В этом им помогают такие специалисты, как «Сириус». Однако остается необходимость в людях, знающих толк в дистанционном управлении системами, их обслуживании, ремонте, программировании. Необходим и личный состав, обеспечивающий работу.

В Волгоградской области набор в войска беспилотных систем продолжается. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей. Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

Подробности и условия отбора можно узнать:

- в военном комиссариате Волжского (пр. Дружбы, 44);

- в администрации Волжского (пр. Ленина, 21), тел: 8 (904) 406-77-89, 8 (905) 064-22-88, 8 (8443) 21-21-94.