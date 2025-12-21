



В скором времени вейпы, которые не так давно называли едва ли не безопасным гаджетом, рискуют уйти из продажи. За их запрет выступили депутаты Государственной думы, а президент Владимир Путин пока неофициально одобрил эту идею. Впрочем, сами предприниматели вступились за продукт и попросили не вводить официальных запретов, аргументируя это возможным уходом рынка в серую зону. Действительно ли с виду безобидные «парилки» опасны для здоровья? Какими мифами вейпы обросли за время своей жизни на полках российских магазинов? И почему они вообще обрели такую популярность у молодежи? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

На фоне классических сигарет, уже давно потерявших романтичный флер, вейпы с их химическими ароматами казались едва ли не безопасными «игрушками». Эдакой демоверсией, которая не вызывает ни зависимости, ни неприятных последствий для организма.

- На самом деле большинство вейпов содержат никотин, часто в форме никотиновых солей, которые быстрее всасываются в организм, дают более мягкое ощущение при высоких дозах и повышают риск формирования зависимости, - комментирует профессор кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Мария Деревянченко. – Их опасность заключается и в содержащихся токсичных веществах – при нагревании жидкостей образуются формальдегид, ацетальдегид, акролеин, а также мелкодисперсные частицы, проникающие глубоко в легкие. Что касается ароматизаторов, то многие из них безопасны при приеме внутрь, но при этом они не предназначены для ингаляции.

Окончательный приговор вейпам врачи смогут вынести как минимум через два-три десятилетия. Однако серьезный послужной список у электронных устройств наберется уже сейчас.

- Электронные сигареты появились не так давно, поэтому долгосрочные эффекты их использования пока неизвестны. Но это вовсе не означает, что они безопасны. В медицине действует принцип: отсутствие долгосрочных данных не равно отсутствие вреда. Уже сейчас доказаны появление зависимости, повреждение дыхательных путей, негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунные нарушения в слизистой бронхов. В России зарегистрированы случаи вейп-ассоциированного поражения легких, включая летальные исходы.





Больнее всего новомодные гаджеты рискуют ударить по подросткам с их незрелым мозгом, отмечает Мария Деревянченко.

- Вейпы особенно опасны для подростков, так как формирование префронтальной коры, отвечающей за контроль поведения и принятие решений, происходит примерно до 25 лет. Никотин же в свою очередь нарушает эти процессы, - констатирует врач. – К тому же, молодые люди даже при меньших дозах привыкают к никотину гораздо быстрее взрослых. Уверения о том, что бросить вейпы значительно проще, чем отказаться от классических сигарет – очередная уловка маркетологов. На самом деле зависимость от электронных сигарет может быть не менее выраженной. Из-за «мягкости» пара их употребление становится более частым и неконтролируемым. Ритуал «вдох – расслабление» закрепляется у подростков на уровне рефлекса. От того вейпы нередко становятся первым шагом на пути к обычным сигаретам или другим никотинсодержащим продуктам.

Купаясь в облаках химического пара даже в помещениях, любители электронных сигарет не видят в этом никакого вреда для окружающих. Однако и в этом случае аргументы врачей звучат куда убедительнее.

- Аэрозоль вейпа содержит никотин, ультрамелкие частицы и летучие органические соединения, -комментирует Мария Деревянченко. – В закрытых помещениях эти вещества оседают на мебели, одежде и поверхностях – при этом формируется эффект так называемого «третьего дыма». Конечно, в этом случае пар совсем не безвреден для окружающих, и отчасти мы становимся пассивными курильщиками. Особо уязвимыми считаются дети, беременные женщины, а также люди с астмой и хроническими заболеваниями легких. На мой взгляд, их полный запрет или жесткое регулирование вполне оправданы. Это - мера защиты общественного здоровья людей, в первую очередь - детей и подростков.

Новый обряд взросления?

Взрывную популярность электронных устройств у молодых людей волгоградский психолог Дина Зиновьева связывает не только с уловками маркетологов, но и с классической попыткой стать взрослее и приобщиться к компании таких же «опытных» и уверенных в себе подростков.

- Я предполагаю, что в какой-то момент табачные фабрики обнаружили, что из-за пропаганды здорового образа жизни у них снизились продажи, - рассуждает кандидат психологических наук. – Поэтому был создал умный гаджет, который отчасти встраивается в идею ЗОЖа – визуально, на уровне запахов и картинки вредная привычка выглядит более экологично. К тому же, в период сепарации подростки стараются отличаться от взрослых и разделять идеи и интересы сверстников, которые становятся для них значимой референтной группой. В прежние времена своеобразным обрядом взросления становилось курение обычных сигарет. Сейчас же молодежь чаще пробует вейпы.

За новым пристрастием горожан стоят и социальные сети. Просматривая сотни роликов с экспериментами, рассказами об электронных сигаретах и детальным разбором их «начинки», подростки автоматически снижают порог собственной сопротивляемости.

- В результате возникает определенная романтизация этих устройств, - убеждена Дина Зиновьева. – К тому же, при их употреблении у человека возникает иллюзия отвлечения, временного улучшения состояния и более высокой продуктивности. Конечно, за этим скрывается быстрое формирование зависимости, но в таком возрасте никто из молодых людей еще не думает о долгосрочных последствиях своей привычки.

Из-за временного удовольствия о возможных проблемах со здоровьем забывают даже хронические зожники, стабильно инвестирующие немалые деньги в покупку авокадо и абонементов в фитнес-залы.

- Я вижу немало студентов, которые стараются вести здоровый образ жизни и осознают причиняемый самим себе вред, но все же не отказываются от зависимости, - подчеркивает волгоградский психолог. – Можно ли бороться с такой популярностью электронных сигарет? Уверена, что да. Просвещение и разъяснение, что курение вейпов – новая форма старой вредной привычки, возможно, не так сильно охладит пыл подростков. А вот данные о последствиях, которые в скором времени наверняка перейдут в визуальную историю, будут действовать намного эффективнее.

