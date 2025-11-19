



Военная полиция ДНР разыскивает уроженца Елани Виктора Владимировича Изюмского. По предварительным данным, он может скрываться на территории Еланского района Волгоградсакой области. Представитель военного ведомства пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что 47-летний Виктор Изюмский был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии. Там он принял решение подписать контракт с министерством обороны сроком на 1 год.

- Изюмский прибыл на военный полигон в ДНР, где в течение трех недель проходил обучение с другими бойцами, после чего самовольно покинул место расположения, - рассказал собеседник информагентства.



В настоящее время ведутся активные поиски дезертира. Его банковская карточка «засветилась» в Москве, однако на след беглеца в столице выйти не удалось. Также опрошены родственники мужчины, но пока точной информации о его местонахождении нет.

- У нас появились сведения, что его видели в Еланском районе неделю или две назад. Предполагаем, что он скрывается где-то у себя на родине, - продолжил представитель военной полиции.



Известно, что Виктор Изюмский был судим за мошенничество и кражи. Он склонен к бродяжничеству, вел неблагополучный образ жизни. При этом производит впечатление «тихушника», может рассказывать о себе жалостливые истории, на самом деле очень хитер и изворотлив, подчеркнул собеседник, и неизвестно, что может выкинуть.



В военной полиции обращаются ко всем, кто обладает какой либо информацией о его местоположении, сообщить эти сведения по телефону: +7-916-505-86-20. За точную информацию о месте нахождения преступника вознаграждение гарантировано, заверили в ведомстве.



