Расследования

«Судим и опасен»: в Волгоградской области разыскивают сбежавшего с военного полигона дезертира

Расследования 19.11.2025 17:01
0
19.11.2025 17:01


Военная полиция ДНР разыскивает уроженца Елани Виктора Владимировича Изюмского. По предварительным данным, он может скрываться на территории Еланского района Волгоградсакой области. Представитель военного ведомства пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что 47-летний Виктор Изюмский был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии. Там он принял решение подписать контракт с министерством обороны сроком на 1 год.

- Изюмский прибыл на военный полигон в ДНР, где в течение трех недель проходил обучение с другими бойцами, после чего самовольно покинул место расположения, - рассказал собеседник информагентства.

В настоящее время ведутся активные поиски дезертира. Его банковская карточка «засветилась» в Москве, однако на след беглеца в столице выйти не удалось. Также опрошены родственники мужчины, но пока точной информации о его местонахождении нет.
- У нас появились сведения, что его видели в Еланском районе неделю или две назад. Предполагаем, что он скрывается где-то у себя на родине, - продолжил представитель военной полиции.

Известно, что Виктор Изюмский был судим за мошенничество и кражи. Он склонен к бродяжничеству, вел неблагополучный образ жизни. При этом производит впечатление «тихушника», может рассказывать о себе жалостливые истории, на самом деле очень хитер и изворотлив, подчеркнул собеседник, и неизвестно, что может выкинуть.

В военной полиции обращаются ко всем, кто обладает какой либо информацией о его местоположении, сообщить эти сведения по телефону: +7-916-505-86-20. За точную информацию о месте нахождения преступника  вознаграждение гарантировано, заверили в ведомстве.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.11.2025 17:53
Расследования 19.11.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 17:01
Расследования 19.11.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 10:07
Расследования 19.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 21:36
Расследования 18.11.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 20:44
Расследования 18.11.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 17:25
Расследования 18.11.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 16:25
Расследования 18.11.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 14:06
Расследования 18.11.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 11:59
Расследования 18.11.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 10:39
Расследования 18.11.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 10:02
Расследования 18.11.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 21:41
Расследования 17.11.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 20:18
Расследования 17.11.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 18:04
Расследования 17.11.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 15:22
Расследования 17.11.2025 15:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:12
Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде расследуют смерть мужчины из перевернувшегося автоСмотреть фотографии
17:38
«Там что-то горит»: в Волгограде экстренно остановлено движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
17:01
«Судим и опасен»: в Волгоградской области разыскивают сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде картельный сговор помог взвинтить цены на поставку медикаментовСмотреть фотографии
16:04
Силовики взяли штурмом квартиру саратовского экс-прокурораСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде наградили воинские части и бойцов легендарной «20-ки»Смотреть фотографии
15:49
В Волжском прошли пожарно-тактические ученияСмотреть фотографии
15:39
Пришло время: дочь маршала Еременко передала поэму отца музею-заповеднику «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:08
Охапки цветов и десятки людей: как в Волгограде - Сталинграде отмечают 83-ю годовщину контрнаступленияСмотреть фотографии
14:21
В Волжском высадили полсотни саженцев цветущей черемухиСмотреть фотографии
13:12
Молочный цех в Волгоградской области закрыли из-за соседства с туалетом и грызунамиСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом забраковали 122 кг молочки с завышенной жирностьюСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде хоронят пережившего Сталинградскую битву Геннадия ЗатулкинаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом отец погибшего участника СВО отстоял право на соцподдержкуСмотреть фотографии
11:57
Садовый жасмин перепутал ноябрь с июнем и зацвел под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:43
В ЦПКиО Волгограда появится 120-метровая «Звезда Сталинграда»Смотреть фотографии
11:18
Ресторану и кофейне в центре Волгограда перекроют воду и канализациюСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:31
«Миссис Россия 2025» приглашает волгоградцев в мир эксклюзивной парфюмерииСмотреть фотографии
10:07
Двоих волгоградцев обвиняют в похищении участника СВО из-за выплат и вымогательствеСмотреть фотографии
09:54
Бочаров в годовщину контрнаступления возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:31
«Они дорого заплатят за наши жизни»: вспоминаем легендарную операцию в начале контрнаступления советских войск под СталинградомСмотреть фотографии
08:57
РПН: в Волгоградской области не превышен эпидпорог по ОРВИСмотреть фотографии
08:31
Объем просроченных кредитов вырос в Волгоградской области до 21 млдрСмотреть фотографии
07:57
Юные динамовские гандболистки выступят в домашнем полуфинале Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
07:28
Вдовы бойцов СВО смогут получить второе бесплатное профобразованиеСмотреть фотографии
06:50
Была пьяна и сбежала: в Волгоградской области 19-летняя водительница без прав сбила насмерть велосипедисткуСмотреть фотографии
06:36
В Волгограде благоустроитель улицы Титова загадил пойму Мокрой МечеткиСмотреть фотографии
05:59
Делегация ОДКБ передала подарок музею «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
 