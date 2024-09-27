Авто

«Полис есть? А если найду?»: что нужно знать автомобилистам о страховке в 2024 году

Авто 27.09.2024 10:08
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27.09.2024 10:08


По данным статистики Госавтоинспекции, показатели ДТП в Волгоградской области существенно выросли в сравнении с началом года: в январе было зафиксировано 173 ДТП с погибшими и ранеными, а в августе – уже 270. Несмотря на это, часть автомобилистов не спешат оформлять полис ОСАГО, покрывающий расходы на возмещение ущерба в случае ДТП.

– Если водитель всё же решил сесть за руль, не застраховав свой автомобиль, ему грозит штраф в размере 800 рублей в соответствии со статьей 12.37 КОАП, – пояснил координатор движения «Синие ведёрки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. – Важно иметь в виду и то, что сам факт регистрации полиса ОСАГО еще не является защитой от неблагоприятных финансовых последствий: документ обязательно должен быть на руках, иначе водителю грозит штраф 500 рублей. Полис можно предъявить инспектору ГИБДД как в бумажном виде, так и с экрана мобильного телефона или другого устройства. К отсутствию ОСАГО приравнивается и просроченный полис, поэтому не стоит затягивать с его переоформлением. Если у автомобилиста есть страховка на руках, но сам он в нее не вписан, это также повод для штрафа 500 рублей, даже если настоящий владелец полиса сидит рядом на пассажирском сиденье.

Кроме того, правительство России поддержало инициативу о введении штрафа от 3 до 5 тысяч рублей за повторное управление авто без полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект, предполагающий внесение изменений в КоАП РФ, разработал парламент Кабардино-Балкарской Республики.

По данным эксперта, часть «бесполисников» оправдывают себя тем, что им предлагают слишком дорогое ОСАГО. Но мало кто знает, что есть легальные способы снизить стоимость обязательной «автогражданки». Так, коэффициент бонус-малус в том числе определяет скидку за безаварийное вождение и  рассчитывается ежегодно, исходя из выплат по ОСАГО за ДТП, в которых автомобилист стал виновником. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), более трети всех водителей в стране имеют максимальную скидку (составляет сегодня 54%) по ОСАГО за безаварийную езду.

– Тарификация в ОСАГО создала экономический стимул для водителей ездить безаварийно. Статистика показывает, что это работает: количество автовладельцев, имеющих надбавку за аварийное вождение – меньше половины процента. При этом больше трети всех автовладельцев или никогда не становились виновниками ДТП, или это случилось с ними в последний раз достаточно давно, – рассказал президент РСА Евгений Уфимцев.

Но несмотря на мотивацию в виде скидки, иногда в мелкое ДТП может попасть даже самый осторожный водитель. Если не причинен вред жизни и здоровью людей, не пострадали имущество третьих лиц и дорожная инфраструктура, а в аварии участвуют только два автомобиля, на помощь владельцу авто приходит европротокол.

– Оформить его можно, например, с помощью приложения «Помощник ОСАГО», – пояснили в РСА. – Работа с приложением по сравнению с бумажным бланком имеет преимущество: пострадавший может рассчитывать на выплату до 400 тысяч без вызова сотрудников ГИБДД при обязательном условии проведения фотофиксации данных о ДТП. Кроме того, в приложении за счет интеграции с порталом «Госуслуг» риск ошибок при заполнении данных минимален. Сейчас без вызова сотрудников ГИБДД в месяц оформляются от 50 до 70 тысяч ДТП.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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