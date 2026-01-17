Происшествия

72-летняя волгоградка лишилась 29 тысяч после заказа морепродуктов

Происшествия 17.01.2026 15:52
0
17.01.2026 15:52


Пенсионерка из Волгограда попалась на удочку мошенников, заказав набор из свежих морепродуктов из Мурманска. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 72-летняя женщина 11 января  нашла в одном из мессенджеров объявление о продаже деликатесов из северного города.

Женщина заплатила 29 тысяч рублей в надежде отведать рекламируемую продукцию, но морепродуктов так и не дождалась - в назначенный час курьер не прибыл. Попытки связаться с продавцом, как потом оказалось, воздуха, успехом не увенчались. Сайт был заблокирован, а телефон – недоступен.

Пенсионерка обратилась в полицию, где возбудили дело о мошенничестве. Аферистов разыскивают.


