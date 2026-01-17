Две 14-летние волгоградки попали в больницу из-за пьяной тети





Прокуратура Волгоградской области организовала проверку ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девочки. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вечером 16 января 2026 года на территории пос. Горьковский Советского района Волгограда Volkswagen Polo под управлением 38-летней женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет.

В автомобиле в качестве пассажиров находились 33-летняя сестра водителя и две ее 14-летние дочери. В результате аварии несовершеннолетние госпитализированы. Ранее данная семья на профилактическом учете не состояла, пояснили в прокуратуре.

Ранее, напомним, в ГУ МВД по Волгоградской области сообщали о трех пострадавших в этом ДТП.



Фото прокуратуры Волгоградской области

