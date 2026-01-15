В школе Волгограда 7-классник упал в лестничный пролёт на перемене





В школе Центрального района Волгограда выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого травму получил ученик седьмого класса. По данным ИА «Высота 102», подросток упал в лестничный пролет с третьего на второй этаж.

Как рассказали ученики школы, после падения мальчик потерял сознание. На место оперативно были вызваны его родители.

Информацию об этом инциденте информагентство запросило в администрации Волгограда, где пояснили, что при падении, к счастью, удалось избежать серьёзных травм – приземление смягчил рюкзак школьника.

- По информации МОУ, сегодня на перемене учащийся 7-го класса, скатываясь по перилам, не удержался и упал. Падение смягчил рюкзак. Дежурный учитель вызвал скорую помощь, до приезда которой упавшему мальчику сотрудники школы оказали первую помощь, - рассказали в пресс-службе мэрии.

После прибытия медиков врач-травматолог осмотрел ребенка. В сопровождении родителей 7-классник был госпитализирован. Сейчас мальчик находится под наблюдением специалистов.

- Руководство школы постоянно находится на связи с родителями учащегося. В школе издан приказ о проведении расследования несчастного случая, а также запланированы дополнительные инструктажи по технике безопасности среди учащихся, - добавили в администрации.

Фото: архив V102.RU