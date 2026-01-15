Суд отправил в СИЗО жительницу Котово за убийство на Рождество

Котовский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения местной жительнице, которая 7 января убила своего сожителя.
Как сообщили в районном суде, 46-летняя Любовь Б. повздорила со своим гражданским мужем и нанесла ему один смертельный удар кухонным ножом. Лезвие попало в область между шеей и левой ключицей и задело подключичную артерию, что вызвало острую кровопотерю. Мужчина в буквальном смысле истек кровью.
Женщину задержали на следующий день. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемая помещена под стражу до 7 марта 2026 года.