Суд отправил в СИЗО жительницу Котово за убийство на Рождество

Котовский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения местной жительнице, которая 7 января убила своего сожителя.

Как сообщили в районном суде, 46-летняя Любовь Б. повздорила со своим гражданским мужем и нанесла ему один смертельный удар кухонным ножом. Лезвие попало в область между шеей и левой ключицей и задело подключичную артерию, что вызвало острую кровопотерю. Мужчина в буквальном смысле истек кровью.