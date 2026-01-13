Происшествия

В 12-дневные новогодние праздники сотрудникам Росгвардии  пришлось изрядно потрудиться. Росгвардейцы более 800 раз выезжали по тревожному сигналу в Волгограде и области. За административные правонарушения в эти дни задержаны свыше 200 граждан.  Среди наиболее частых нарушений - появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, выражение нецензурной бранью, мелкое хулиганство, попытки мелкого хищения различных товаров из торговых заведений. 

Так, в Красноармейском районе города Волгограда в гипермаркете был задержан 17-летний юноша, который похитил четыре банки энергетика, колбасные изделия на общую сумму свыше двух тысяч рублей. В  Волжском  на воровстве попалась 45-летняя женщина, которая пронесла мимо кассы  одежду и продукты питания на сумму около семи тысяч рублей. В этом же гипермаркете был задержан 25-летний мужчина за кражу спиртного  и дезодоранта на общую стоимость свыше двух тысяч рублей.

В Волжском в общественной бане 29-летний мужчина,  находясь в состоянии алкогольного опьянения,  нанес телесные повреждения 21-летнему юноше. Все нарушители переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Возбуждены уголовные дела.


