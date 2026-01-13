Происшествия

ДТП и заторы: в Волгоградской области фиксируются первые пострадавшие из-за непогоды

Происшествия 13.01.2026 08:06
13.01.2026 08:06


В Волгоградской области ухудшение погодных условий привело накануне, 12 января, к серии ДТП и другим дорожным инцидентам. По данным отдела ГО и ЧС Михайловского муниципального округа, на территории только одного муниципалитета произошли три аварии с пострадавшими. Так, на 782 км. УАЗ столкнулся с грузовиком Volvo. Травмы получили водитель и два пассажира УАЗ. 

Позднее на 788 км. водитель Daewoo Matiz  врезался в дорожное ограждение, после чего выехал на встречную полосу, где  совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате происшествия в городскую больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля. 

А на 754 км. водитель Лады Калины совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Haval. В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля китайского внедорожника, который был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу.

Напомним, накануне сообщалось, что трассы региона накрыл снегопад. В частности, ухудшение погодных условий было зафиксировано в северных районах Волгоградской области. В Еланском районе, например, застрявшие грузовики перекрыли въезд на мост. 

Фото отдела ГО и ЧС Михайловки

