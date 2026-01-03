



В 2025 году в редакцию ИА «Высота 102» поступило около полутысячи жалоб от жителей Волгоградской области. Наши читатели обращались с наиболее наболевшими вопросами, которые не удавалось решить ни с помощью властей, ни даже с привлечением надзорных структур. Больше всего за минувшие 12 месяцев волгоградцы сетовали на ЖКХ и работу управляющих компаний, плохие дороги, нехватку транспорта, медицинскую и социальную помощь, бездействие администраций, правоохранительных и надзорных структур.

Среди жилищно-коммунальных проблем целый ворох в 2025 году касался многочисленных попыток местных чиновников как в небольших сёлах и хуторах, так и даже на территории райцентров полностью ликвидировать либо переложить на плечи жителей обслуживание коммунальных сетей.

Так, в хуторе Попов Кумылженского района журналисты информагентства помогли сельчанам отстоять водопровод. Местная администрация предупредила о прекращении подачи воды, которую хуторяне использовали для личных и подсобных нужд. После выхода статьи районный прокурор обязал местные власти принять на баланс существующую с советских времён водопроводную линию и взял ситуацию на контроль.

В Калачёвском районе Волгоградской области после публикации ИА «Высота 102» прокуратура заинтересовалась отказом местных чиновников от обслуживания канализации в хуторе Ляпичев. Здесь также власти годами собирали с собственников средства за водоотведение, однако, когда дело дошло до капремонта коммуникаций, неожиданно решили, что хуторяне должны сами «вскладчину» организовывать работу сети водоотведения. В результате населённый пункт начал стремительно превращаться в фекальное болото.





Схожая ситуация сложилась и в Новом Рогачике Городищенского района. Здесь мэрия отказалась от обслуживания канализации на ул. Заводской, рекомендовав собственникам копать обособленные септики.

Большое количество жалоб за год пришло на работу фонда капитального ремонта. Так, на контроле редакции находится ситуация со срывом обновления многострадального общежития чулочно-трикотажной фабрики в Волгограде. Собственники весь год предупреждали регоператора об угрозе срыва жизненно необходимых дому ремонтных работ, однако в результате, несмотря на вал жалоб, объект вошёл в зиму со вскрытой кровлей и аварийной проводкой. Теперь общежитием занялась Генпрокуратура.

Особая боль читателей ИА «Высота 102» — это беспредел управляющих компаний. Осенью 2025 года с жалобой на отсутствие одновременно отопления и света обратилась волонтёр и жена бойца СВО по имени Жанна. Женщина проживает в доме №29 на ул. Бахтурова Красноармейского района Волгограда и вместе с соседями не один год пыталась добиться надлежащей работы УК, однако всё безуспешно.

Редакция обратилась в Госжилнадзор и прокуратуру с просьбой помочь собственникам, но даже после этого снять накопившиеся к обсуживающей организации вопросы не удалось. Однако на резонансную историю обратила внимание администрация Волгограда. Чиновники пообещали расселить аварийный дом уже в начале 2026 года.

Во многом благодаря резонансу удалось решить и проблему Новокиевского сельского поселения. Здесь водитель школьного автобуса Николай Шенгур вот уже много лет вынужден был возить учеников из окрестных хуторов Дробязкин и Полтавский в Новокиевскую СШ по аварийной дороге, рискуя и своей жизнью, и жизнью ребят. При этом областные власти никак не могли найти средства, чтобы привести асфальт в нормативное состояние.

Однако после публикации ИА «Высота 102» к поискам бюджета без лишней огласки подключился центральный аппарат СК России. В результате уже на третьи сутки после выхода статьи начался ремонт дороги. Специалисты укатали в новый асфальт значительную часть аварийного участка.

Схожим образом ситуация разрешилась и с транспортной доступностью Берёзового сельского поселения Еланского района. После публикации видеообращения хуторян на ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Вскоре в облкомдортрансе поспешили сообщить о подготовке к ремонту и этой дороги.

Большую озабоченность у жителей Волгоградской области вызывал вопрос общественного транспорта. Жители небольших отдалённых районов указывали на низкую транспортную доступность. Ко многим населённым пунктам транспорт не ходит, из-за чего волгоградцы вынуждены пользоваться услугами такси, а там, где он есть, как правило, речь идёт о нерегулируемых маршрутах, где жители небольших поселений, а это преимущественно пенсионеры и люди с инвалидностью, не могут воспользоваться положенными по закону льготами на проезд.

В Волгограде в 2025 году не мало жалоб поступало на нехватку транспорта в новых микрорайонах, возводимых на городской периферии. Одобряя проекты комплексного развития таких территорий, вопрос местной дорожно-транспортной сети почему-то уходит у чиновников на второй план. В результате, когда ЖК уже сформирован, вдруг выясняется, что обеспечить полноценным транспортом большой вместимости невозможно из-за узких и перегруженных дорог.

С такой проблемой столкнулись жители ЖК «Колизей» и ЖК «Комарово». После огласки в СМИ осенью 2025 года стало известно о том, что власти завершают подготовку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской агломерации. По итогу изысканий в мэрии пообещали проработать вопрос улучшения транспортной доступности новых ЖК. Кроме того, чтобы временно купировать проблему, власти скорректировали маршрут № 70а.





Значительное количество жалоб поступало в редакцию и на работу медицинских учреждений. Жуткой болью поделилась с редакцией убитая горем мать Юлия Кириченко. Женщина обвинила врачей в ГБУЗ «ВОКПЦ №2» в гибели своего новорожденного ребёнка и попытке скрыть халатность. По факту произошедшего СК России было возбуждено уголовное дело, однако до момента публикации ему не давали ход.

Не менее трагичной историей с редакцией поделилась и Татьяна Лысцова. Волгоградка потеряла в ГУЗ «ГКБСМП № 25» свою мать Людмилу. Пожилая женщина была доставлена в больницу с подозрением на инсульт, однако в результате скончалась от тяжелейшей травмы головного мозга. По официальной версии пациентка самостоятельно покинула палату и упала в коридоре. Однако лечащий врач пытался скрыть произошедшее от родственников и коллег, в результате чего пострадавшей не была оказана положенная медицинская помощь и она скончалась.

Во время следствия и судебного процесса лечащий врач утверждал, что не помнит, как пенсионерка упала и почему он не сообщил об этом коллегам. Решением Дзержинского районного суда медик был приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с запретом на врачебную деятельность на 2 года, однако и этот во многом символический приговор вскоре оказался отменён Волгоградским областным судом.

После огласки провокационного вердикта прокуратура подала на него кассационную жалобу в Четвёртый кассационный суд в Краснодаре.

Далеко не все проблемы редакция решает в публичной плоскости, особенно когда это касается вопросов такой чувствительной темы как СВО. Ещё в 2024 году в информагентство обратился ветеран СВО Василий С. Мужчина в рядах ЧВК «Вагнер» прошёл через самые горячие точки Донбасса, однако, когда он оказался тяжело ранен и уволен со службы, он столкнулся с проблемой. Мужчине требовалась высокотехнологичная медицинская помощь в одном из федеральных центров, однако добиться её в чиновничьих кабинетах оказалось для волгоградца сложнее, чем взять условный Бахмут.

В 2024 году редакция в интересах бойца обратилась в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой взять на контроль сложившуюся ситуацию. Однако, даже несмотря на внимание СМИ, произошла заминка, которую с помощью Росздравнадзора, регионального омбудсмена и прокуратуры Волгоградской области удалось разрешить. На 17 января 2026 года у Василия назначена так необходимая ему операция в одном из лучших медцентров России.

Конечно, в одном материале невозможно рассказать обо всех тягостях, с которыми в ИА «Высота 102» обращаются жители Волгоградской области, и, к сожалению, далеко не все вопросы журналисты могут решить с такой лёгкостью, как хотелось бы. Но редакция всегда протягивала руку помощи нуждающимся и делала всё возможное, чтобы помочь своим читателям и продолжить это и в новом, 2026 году.