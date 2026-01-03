Три рейса отменены в аэропорту Волгограда





В волгоградском аэропорту отменены три московских рейса, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, отменены два рейса на вылет в Москву авиакомпаний «Аэрофлот». Также отменен рейс борта из Москвы, который должен был прибыть в аэропорт «Сталинград» накануне, 2 января, в 20:50.

Также перенесены три столичных рейса на прилет и вылет авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».

Напомним, в Волгограде аэропорт временно вновь не принимал и не отправлял рейсы в связи с воздушной угрозой.