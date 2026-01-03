



В Волгограде аэропорт временно вновь не принимал и не отправлял рейсы в связи с воздушной угрозой. Как сообщает ИА «Высота 102», один самолёт был вынужден уйти на запасной аэродром.

Напомним, запрет на полёты был объявлен вечером 2 января. По данным Росавиации, в 01.52 мск ограничения были сняты.

– Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, – говорится в официальном сообщении федерального агентства.

На текущий момент в Волгограде с задержкой ожидается вылет трёх рейсов в Москву.